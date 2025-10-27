Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente permette di capire quanto si spenderà realmente e come potrebbero variare i costi nei prossimi mesi. Oggi, il prezzo della materia prima gas incide in modo significativo sulla spesa finale: ecco cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 27 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente.

