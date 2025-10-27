Previsioni meteo in arrivo un Halloween di piogge e temporali E oltreoceano un uragano categoria 4
Ci attende una festività molto cupa e piovosa, con il maltempo che colpirà in modo particolare il Centro-Nord e le regioni affacciate sul Tirreno. L’uragano Melissa rappresenta una grave e immediata minaccia per Giamaica e Cuba. 🔗 Leggi su Repubblica.it
