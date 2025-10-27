Prevenzione e terapie più efficaci

Se oggi in Italia si salvano più vite dal cancro, il merito è da condividere tra prevenzione, screening tempestivi e terapie sempre più efficaci. Tutti strumenti che funzionano grazie al lavoro del nostro Sistema Sanitario Nazionale, che però rischia di crollare sotto il peso della mancanza di investimenti. «I dati dimostrano la qualità del nostro SSN - spiega Francesco Perrone, presidente AIOM -, ma per continuare a offrire cure di alto livello servono più risorse, più personale e più investimenti nella ricerca scientifica. Purtroppo su quest'ultimo fronte l'Italia è ancora tra i Paesi europei che investono meno.

