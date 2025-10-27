Prevenzione delle malattie della donna | la Colonna romana si illumina di rosa

BRINDISI - La colonna romana illuminata di rosa dalla serata odierna fino a venerdì 31 ottobre prossimo ricorda a tutti l’importanza della prevenzione. Ma le donne di Brindisi e per esse le rappresentanti della Commissione Pari Opportunità del Comune capoluogo vogliono andare oltre, aiutare a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

