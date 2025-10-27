Prevenzione del tumore al seno | FrecciaRosa passa anche da Pisa

Pisatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FrecciaRosa, la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS, viaggia anche sui treni della ToscanaLiguria. Mercoledì 29 ottobre saranno due i treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS) coinvolti nell’iniziativa: R 18361 in partenza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

prevenzione tumore seno frecciarosaPrevenzione del tumore al seno: FrecciaRosa passa anche da Pisa - FrecciaRosa è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS che per tutto il mese di ottobre prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità ... Riporta pisatoday.it

prevenzione tumore seno frecciarosaFrecciarossa ospita a bordo la prevenzione del tumore al seno - Giovedì 16 ottobre saranno due i treni coinvolti nell’iniziativa: il primo in partenza da Genova Piazza Principe alle 10. primocanale.it scrive

prevenzione tumore seno frecciarosaRoma, Frecciarosa: oltre 400 prestazioni tra screening e vaccini - Oltre 400 le prestazioni erogate in occasione della tappa romana di FrecciaRosa, la campagna di sensibilizzazione promossa dal Gruppo FS e dalla Fondazione Incontradonna, per la prevenzi ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Tumore Seno Frecciarosa