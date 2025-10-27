Preso il picchiatore seriale di donne con 11 alias a Milano | vittime scelte a caso e prese a botte in strada
Milano, 27 ottobre 2025 – Sette aggressioni senza alcun motivo. Calci alle passanti. Sempre nella stessa zona della città. Nei giorni scorsi, gli agenti dell'Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato e portato a San Vittore un ventitreenne senegalese con l'accusa di aver picchiato sette donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la Stazione Centrale e Porta Venezia. MILANO 09 08 2017 - STAZIONE CENTRALE - CONTROLLI BLITZ DELLE FORZE DELL ORDINE POLIZIA E CARABINIERI NEI CONFRONTI DI PERSONE EXTRACOMUNITARIE STRANIERI PROFUGHI - FOTO NARMORINO-NEWPRESS I raid in serie: ecco i luoghi in cui ha colpito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
L'ex difensore Pasquale Bruno attacca Santiago #Gimenez dopo #MilanFiorentina "I simulatori sono il male del calcio. Questo attaccante, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, inso - facebook.com Vai su Facebook
Scelte a caso e prese a botte in strada: arrestato il picchiatore seriale di donne (con 11 alias) di Milano - Nei guai un 23enne senegalese accusato di almeno sette episodi nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la Stazione Centrale e Porta Venezia. Si legge su msn.com
Preso ladro seriale di motocarri - , 53 anni, in arte “Gambadilegno”, ha colpito di nuovo: l’altra sera ha rubato l’ennesimo veicolo, collezionando un’altra denuncia per furto. Lo riporta ilsecoloxix.it