Preso il picchiatore seriale di donne con 11 alias a Milano | vittime scelte a caso e prese a botte in strada

Milano, 27 ottobre 2025 – Sette aggressioni senza alcun motivo. Calci alle passanti. Sempre nella stessa zona della città. Nei giorni scorsi, gli agenti dell'Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno arrestato e portato a San Vittore un ventitreenne senegalese con l'accusa di aver picchiato sette donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la Stazione Centrale e Porta Venezia. MILANO 09 08 2017 - STAZIONE CENTRALE - CONTROLLI BLITZ DELLE FORZE DELL ORDINE POLIZIA E CARABINIERI NEI CONFRONTI DI PERSONE EXTRACOMUNITARIE STRANIERI PROFUGHI - FOTO NARMORINO-NEWPRESS I raid in serie: ecco i luoghi in cui ha colpito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

