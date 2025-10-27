presidio per la scarcerazione 3 attivisti propal domani a napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Iniziativa proPal domani mattina alle ore 9 davanti al carcere napoletano di Poggioreale in occasione dell’udienza di convalida dei tre manifestanti arrestati sabato scorso per gli incidenti scoppiati con le forze dell’ordine nell’ambito della protesta contro la presenza di Teva al Pharmexpo. “Una contestazione – osservano gli attivisti Pro Pal – cui hanno preso parte anche i sanitari che denunciano la devastazione sistematica del sistema sanitario palestinese e l’assassinio di centinaia di medici e paramedici, che si è sviluppata in modo pacifico ed ha subito una rappresaglia per aver beffato due volte il dispositivo di blindatura dell’evento prima con la lettera letta dai sanitari e poi con l’arrivo dei manifestanti nel padiglione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

