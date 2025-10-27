Presi i ladri del Louvre | fermati due uomini per il colpo da 88 milioni di euro

Arrestati due sospetti per il furto dei gioielli della corona L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Presi i ladri del Louvre: fermati due uomini per il colpo da 88 milioni di euro

