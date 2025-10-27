Presentato in Questura a Bari ' ProgettoRispetto' | Educare al rispetto e contrastare la violenza di genere

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educare al rispetto e all’uguaglianza, contrastando la violenza di genere partendo dalle scuole. È questo l’obiettivo di “ProgettoRispetto”, l’iniziativa presentata questa mattina nella questura di Bari alla presenza del questore, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

