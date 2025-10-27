Presentato il nuovo anno accademico dell’Università popolare Malvermi

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio del 2024-2025 si era chiuso con 50 corsi frequentati da 300 iscritti per un totale di oltre 500 presenze alle lezioni, con un’utenza primaria dagli under-60 agli over-80 anni. La qualità delle azioni svolte è stata premiata ancora una volta con il prestigioso e ambìto sigillo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

