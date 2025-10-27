Presentato il comitato Montesilvano per la Nuova Pescara | Subito la fusione delle 3 città
È stato presentato ufficialmente il comitato Montesilvano per la Nuova Pescara che chiede la fusione immediata delle 3 città (Pescara, Montesilvano e Spoltore).Il nuovo comitato, coordinato con gli altri due comitati cittadini di Pescara e Spoltore, nasce per richiedere l'attuazione del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
