Presentata la lista di Fratelli d’Italia Pignetti | Dalla parte di chi vuole far vincere la città

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri pomeriggio presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali della Campania. L’evento ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del partito e della coalizione, tra cui il vice ministro degli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

