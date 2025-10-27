Presentata a Palazzo Esposizioni Roma la mostra Restituzioni 2025 l’iniziativa di Intesa Sanpaolo per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale

Questa mattina, Intesa San Paolo e Azienda Speciale Palaexpo hanno presentato in conferenza stampa la grande mostra Restituzioni 2025, che aprirà al pubblico dal 28 ottobre al 18 gennaio 2026 presso Palazzo Esposizioni Roma. Da domani, il museo ospiterà le opere restaurate nell’ambito della XX edizione del programma di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale condotta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura. La curatela scientifica dell’esposizione, sotto l’ Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è di Giorgio Bonsanti, Carla Di Francesco e Carlo Bertelli, in qualità di curatore emerito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Presentata a Palazzo Esposizioni Roma la mostra “Restituzioni 2025”, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo per la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale

