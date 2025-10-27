Prendono a calci e pugni un uomo per rapinarlo poi si dileguano

E' un periodo davvero complicato sul fronte della violenza giovanile. Ancora una volta il branco è entrato in azione per manifestare la propria supremazia sul territorio e porre in essere un grave episodio di violenza ai danni di una persona indifesa. Il caso è venuto alla luce nella Saccisica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondisci con queste news

Djokovic ammette: "Non è bello quando Sinner o Alcaraz ti prendono a calci nel sedere..." - facebook.com Vai su Facebook

Catania, calci e pugni alla moglie malata. Arrestato l'uomo per lesioni personali gravi - Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, in altre occasioni, avrebbe aggredito la moglie, la quale avrebbe minimizzato e mai denunciato ... Come scrive rainews.it

Calci e pugni alla moglie malata: il video delle violenze che incastra l'uomo - Ha ridotto in gravi condizioni la moglie, malata cronica e appena operata con calci, pugni e schiaffi. Scrive ilgazzettino.it

Picchia brutalmente con calci, pugni e schiaffi la moglie malata: manette per un 34enne VIDEO - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con cal ... Si legge su gazzettinonline.it