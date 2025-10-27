prendeva a calci donne in strada arrestato a milano

Prendeva a calci le donne in strada a Milano. La polizia ha arrestato un 28enne del Senegal, in Italia con lo status di rifugiato, con l'accusa di lesioni per aver aggredito in strada fisicamente 7 donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre. È stato identificato dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, zona nella quale aveva agito. La prima vittima è stata una giovane coetanea dell'uomo, colpita a calci in via Tadino il 13 agosto. Poi all'alba del 28 agosto un altro episodio ai danni di una donna di 61 anni che stava andando a prendere la macchina, aggredita in via Boscovich riportando una prognosi di 60 giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

