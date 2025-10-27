L’attesa è finita. Oggi alle 18 nella sala principale del teatro Era va in scena uno degli eventi più attesi della vita di Pontedera. Perché questo è diventata ormai la consegna del premio nazionale Sandro Mazzinghi, arrivato alla quarta edizione e istituito due anni dopo la scomparsa del grande campione pontederese di pugilato, avvenuta il 22 agosto 2020. Come noto, stasera l’ambito riconoscimento, che viene assegnato ad atleti che hanno ottenuto risultati sportivi di prestigio mantenendo allo stesso tempo un alto profilo morale e civico, sarà consegnato a Giacomo Agostini, 83 anni, bresciano, pilota motociclistico più titolato nella storia del moto-mondiale, con 15 titoli iridati vinti negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Mazzinghi. La città incontra. Giacomo Agostini