Premio Giuseppe Moscati | menzione d’Onore al STV CP Paolo Fedele per l’impegno nella tutela dei diritti umani
Nel corso della XXXVIII Edizione del Premio Prof. Giuseppe Moscati, tenutasi a Carinola, è stata conferita una Menzione d’Onore al Sottotenente di Vascello (Corpo delle Capitanerie di Porto) Paolo Fedele. Il riconoscimento arriva per il suo significativo contributo nella tutela dei diritti umani, in particolare a favore di persone indifese e di chi opera in uniforme. La motivazione sottolinea la sua “eccezionale capacità di coniugare fermezza professionale e profondo senso etico”, elementi che hanno contraddistinto un servizio svolto con dedizione e umanità. Nel corso della sua carriera, Fedele ha dimostrato un costante impegno nel promuovere e proteggere la dignità di ogni individuo, senza distinzione di etnia, genere, religione o condizione sociale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
