Premio Giornalismo inclusivo a Maria Vera Genchi di RomaToday per un reportage sulle pensioni minime a Roma

Romatoday.it | 27 ott 2025

Maria Vera Genchi, giornalista di RomaToday, è stata premiata alla prima edizione del PremioGiornalismo inclusivo” organizzato dall’associazione 50&Più, che si occupa della tutela dei diritti delle persone anziane. La cerimonia si è svolta lunedì 27 ottobre a Milano, presso Palazzo Bovara. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

