Premio Giornalismo inclusivo a Maria Vera Genchi di RomaToday per un reportage sulle pensioni minime a Roma
Maria Vera Genchi, giornalista di RomaToday, è stata premiata alla prima edizione del Premio “Giornalismo inclusivo” organizzato dall’associazione 50&Più, che si occupa della tutela dei diritti delle persone anziane. La cerimonia si è svolta lunedì 27 ottobre a Milano, presso Palazzo Bovara. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
What a day! Anche la seconda giornata del #premiomorrione per il giornalismo investigativo ci ha dato l'opportunità di riflettere sul ruolo del giornalismo d'inchiesta oggi, tra sfide, difficoltà e forme di resistenza. Lo abbiamo potuto fare grazie alla testimonianz - facebook.com Vai su Facebook
Premio “Antonio Russo” per il giornalismo di guerra: Massimo Alberizzi tra i vincitori https://africa-express.info/2025/10/15/premio-antonio-russo-per-i-giornalismo-di-guerra-massimo-alberizzi-tra-i-vincitori/… via @africexp - X Vai su X
L’associazione 50&Più lancia il premio "Giornalismo Inclusivo" - Si chiama “Giornalismo Inclusivo” il premio istituito dall’Associazione 50&Più, indirizzato agli operatori dell’informazione che si distinguono per l’utilizzo di un linguaggio non discriminante nei ... Scrive romatoday.it
Premio "Giornalismo inclusivo" di 50&Più: linguaggio etico e responsabile nel rispetto dei diritti degli anziani - Associazione 50&Più, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, istituisce il premio ‘Giornalismo inclusivo’. Come scrive iltempo.it
Associazione '50&Più' istituisce ‘Giornalismo inclusivo’ per un linguaggio più giusto - Associazione 50&Più, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, istituisce il premio ‘Giornalismo inclusivo’. Lo riporta adnkronos.com