Premio Fausto Rossano l’XI edizione all’Ex Asilo Filangieri di Napoli
Al via l’XI edizione del Premio Fausto Rossano che quest’anno, con il titolo “UMANAmente”, si svolgerà principalmente tra l’Ex Asilo Filangieri e il Teatro Bolivar. Il grande evento di anteprima “Tango è vita” giovedì 30 ottobre, alle ore 20.00, all’Ex Asilo Filangieri di Napoli, segnerà la partenza dell’XI edizione del Premio Fausto Rossano – Festival di Cinema del . 🔗 Leggi su 2anews.it
