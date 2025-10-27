Premi Airc riconoscimento al liceo Deledda di Genova per gli incontri con i ricercatori
Oggi, lunedì 27 ottobre, durante la cerimonia al Quirinale per i “Giorni della ricerca” dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato i premi Airc.Tra chi ha ricevuto il riconoscimento “Credere nella ricerca” c'è anche una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
I Cioccolatini della Ricerca AIRC sono tornati! Sostieni la ricerca contro il cancro con un gesto dolce e solidale: prenota la tua scatola di Cioccolatini della Ricerca AIRC e aiutaci a dare forza alla scienza. Donazione minima: 15€ per ogni confezione. È - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro (@AIRC_it) / Posts - X Vai su X