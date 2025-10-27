Premi ai registi Fabiani e Rumley | si chiude l' edizione 2025 del Ravenna Nightmare
Due giorni conclusivi ricchi di pubblico, di stimoli e di emozioni per la 23esima edizione del Ravenna Nightmare Film Festival. In particolare, la serata di sabato ha visto la consegna di tutti i premi delle varie sezioni, alcuni decretati dal pubblico grazie al voto quotidiano, altri da giurie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
