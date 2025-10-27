Predarossa il magico serpente della Valtellina

Valteléna ciàra e Valteléna scüra, cantava De Sfroos in Brèva e Tivàn, storico brano che dava il titolo al suo primo album solista del 1999. Uno dei tanti momenti dedicati a quella terra madre che si apre e si innalza proprio dove il lago di Como prende vita anche grazie alle sue acque quelle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it