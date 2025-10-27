Predappio ricorda la marcia su Roma Un solo corteo e mille polemiche | Basta con quei saluti romani

PREDAPPIO (Forlì-Cesena) Un solo corteo a Predappio nel 103° anniversario della marcia su Roma, non due. Alla fine, Forza Nuova ha annullato il proprio, quello del pomeriggio, anche se era presente in piazza con il segretario nazionale Roberto Fiore. All’unica manifestazione erano dunque 700 i partecipanti (mille secondo gli organizzatori). Davanti al cimitero, al momento del ’presente’ sono stati circa trenta – secondo la Questura – i saluti romani: gli autori sono stati identificati, la loro posizione verrà vagliata dalla procura. Dalla Questura filtra "soddisfazione" per l’ordine pubblico: cento i poliziotti e i carabinieri presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Predappio ricorda la marcia su Roma. Un solo corteo e mille polemiche: "Basta con quei saluti romani"

