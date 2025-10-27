Prato una festa da tutto esaurito per i quindici anni di Palazzo delle Professioni
Prato, 27 ottobre 2025 - “Questi quindici anni di Palazzo delle Professioni non sono un traguardo, ma una tappa del passaggio di un adolescente che si sta apprestando a diventare adulto. Una crescita che auspico possa concretizzarsi attraverso iniziative di ogni genere, andando oltre formazione professionale e lavoro, aprendosi così a cultura, condivisione e sapere di ogni tipo. Una sintesi del pensiero moderno”. Così il presidente Marco Dominici ha voluto celebrare la ricorrenza dei quindici anni dalla fondazione di Palazzo delle Professioni, un'esperienza unica in Italia capace di dare una casa condivisa a 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it
