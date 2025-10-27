Prato trovato in una pozza di sangue | si costituisce l' aggressore è un ristoratore

Un uomo di 50 anni, originario della Campania, residente in provincia di Pistoia e titolare di quattro attività di ristorazione a Prato, è stato interrogato nelle scorse ore in procura dopo essersi presentato spontaneamente dalle forze dell'ordine. Sarebbe lui l'aggressore del trentenne straniero. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

