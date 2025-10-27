Prato | trentenne trovato per strada in una pozza di sangue si indaga per tentato omicidio

Un cittadino straniero di circa 30 anni è ricoverato da ieri 26 ottobre all'Ospedale Santo Stefano di Prato, dopo esser stato trovato a terra sanguinante e privo di conoscenza in via delle Medaglie d'Oro. E la procura di Prato ha, a quanto pare, aperto un fascicolo con l’ipotesi di tentato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

