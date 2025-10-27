Prato blitz anticontraffazione al mercato del lunedì | sequestrati 60 capi

Prato, 27 ottobre 2025 - Sessanta capi contraffatti, per lo più felpe e piumini, di marchi di note aziende del settore: è quanto ha sequestrato la Polizia Locale durante un intervento al mercato del lunedì mattina volto a contrastare il fenomeno del commercio di abbigliamento e accessori contraffatti, ovvero del tutto simili esteriormente per modello colore e logo di fabbrica, tanto da poter ingannare il medio acquirente, ma di inferiore qualità dei materiali, cuciture e altre rifiniture. Durante l'intervento, il personale in borghese si è avvicinato ai teli allestiti a terra, all'interno del mercato, da 8 soggetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

