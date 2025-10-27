Prato batticuore che vittoria nel finale
Prato 3 Cannara 1 Prato (3-4-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Zanon; Cesari (dal 79’ Limberti), Cela (dall’86’ Verde), Settembrini (dal 49’ Lattarulo), D’Orsi; Greselin (dal 69’ Atzeni); Gioè, Rossetti (dal 79’ Mencagli). A disposizione Fantoni, Iacoponi, Corsa, Rinaldini. All. Venturi. Cannara (3-5-2): Vassallo; Baraboglia, Schvindt, E. Bertaina; G. Cardoni (dal 77’ Porzi), Myrtollari, Ferrario (dal 69’ Lomangino), Roselli, Mancini; Hanxhiu, F. Bertaina. A disposizione Taiti, Lupi, Porzi, Raviele, R. Cardoni, Gnazale, Vitaloni, Azurunwa. All. Armillei. Arbitro: Tassano di Chiavari, con Federico di Agropoli e Di Meglio di Napoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
