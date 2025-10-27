Prato aggredito e accoltellato per strada | il responsabile si presenta spontaneamente agli inquirenti

Si è presentanto volontariamente agli inquirenti l'autore della violenta aggressione avvenuta ieri mattina all'alba, 26 ottobre 2025, a Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, aggredito e accoltellato per strada: il responsabile si presenta spontaneamente agli inquirenti

Contenuti che potrebbero interessarti

Prato, aggredito e trovato in strada in una pozza di sangue: è in fin di vita - X Vai su X

Lago trasformato in discarica abusiva | Cronaca PRATO - facebook.com Vai su Facebook

Prato: aggredito e trovato in strada in pozza di sangue, è grave - Sta lottando per rimanere in vita un uomo aggredito e ritrovato esanime al suolo a Prato. Segnala controradio.it

Prato, aggredito e lasciato in fin di vita in mezzo alla strada: indagini per trovare il responsabile - L'aggressione è avvenuta nei confronti di un cittadino privo di documenti, verosimilmente di nazionalità nordafricana ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it

Prato, accoltellato in strada all’alba: uomo in gravi condizioni - Si tratta di una persona al momento non identificabile perché non ha documenti e il telefono è bloccato e senza sim. msn.com scrive