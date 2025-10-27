Prato aggredito e accoltellato per strada | il responsabile si presenta spontaneamente agli inquirenti

Si è presentanto volontariamente agli inquirenti l'autore della violenta aggressione avvenuta ieri mattina all'alba, 26 ottobre 2025, a Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

