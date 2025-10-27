Prandini Coldiretti | Per agricoltura record di finanziamenti zootecnia è pilastro

(Agenzia Vista) Brescia, 24 ottobre 2025 “Il ruolo delle stalle nel nostro paese diventa di fondamentale importanza per quanto riguarda lo sviluppo economico che genera nell'intera filiera agroalimentare il dato più alto degli ultimi anni. Basti pensare che oggi l'intera filiera agroalimentare vale 707 miliardi con 4 milioni di occupati e un valore delle esportazioni nel 2024 che ha raggiunto un record storico superiore ai 69 miliardi. I primi sei mesi dal 2025 nella esportazioni vedono una crescita di un ulteriore +6% esattamente quello che noi dobbiamo fare: far conoscere sempre di più le nostre eccellenze, far conoscere la qualità dei nostri prodotti; i nostri prodotti nella filiera zootecnica che sono i più tracciati a livello mondiale, ma abbiamo anche l'agricoltura più sostenibile a livello globale, soprattutto per quanto riguarda le emissioni", così Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, in occasione della 97esima Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari, nel bresciano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prandini (Coldiretti): Per agricoltura record di finanziamenti, zootecnia è pilastro

