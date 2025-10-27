Potere d’acquisto in caduta ora servono aumenti veri e riforma fiscale equa

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mare di persone in piazza San Giovanni, oltre 200.000 secondo le stime, ha risposto all’appello della Cgil nazionale per la manifestazione “Democrazia al lavoro”. Da Piacenza e provincia sono partiti diversi pullman di lavoratrici, lavoratori e pensionati per unirsi al corteo che ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

potere d8217acquisto caduta servono«Potere d’acquisto in caduta, ora servono aumenti veri e riforma fiscale equa» - Ivo Bussacchini, segretario generale della Camera del Lavoro: «Nessun rilancio senza aumenti in busta paga per lavoratori e pensionati» ... Da ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Potere D8217acquisto Caduta Servono