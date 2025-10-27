Potenza-Foggia nel giorno dei defunti ma gli ultras rossoneri non ci saranno | Il dolore per i nostri angeli è troppo forte

La gara Potenza-Foggia è stata calendarizzata nel giorno dei defunti, ma gli ultras rossoneri non ci stanno: "Il dolore per i nostri quattro angeli è troppo forte". Il riferimento è ai quattro giovanissimi tifosi rossoneri - Gaetano Gentile, Michele Biccari, Samuel Del Grande e Samuele Bruno, -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

