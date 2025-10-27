Poste Italiane a 10 anni dal debutto in Borsa | capitalizzazione triplicata e 7 miliardi di cedole
Sono trascorsi 10 anni dal debutto in Borsa di Poste Italiane, avvenuto il 27 ottobre 2015, al termine di quella che si è caratterizzata come la più grande IPO d’Europa. Da quella data il titolo ha inanellato una serie di successi, aggiornando più volte il massimo storico, più che triplicando la capitalizzazione dagli iniziali 8 miliardi di euro e distribuendo circa 7 miliardi di dividendi ai suoi azionisti. Un trend che la società guidata da Matteo del Fante conta di proseguire negli anni a venire. L’anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. Presente oltre all’Ad di Poste Matteo del Fante e alla Presidente Silvia Maria Rovere, anche il Direttore generale Giuseppe Lasco, l’Amministratore Delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa ed il Sottosegretario all’Economia Federico Freni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Importante avviso di Poste Italiane Poste Italiane informa che, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, il nostro Comune è risultato uno dei Comuni interessati dall’investimento: questo significa che l’ufficio postale verrà pote Vai su Facebook
Cartoline dalla Campania: a Paestum con la portalettere Antonietta tra le bellezze storiche e paesaggistiche della Magna Grecia. $TGPoste $PosteItaliane ? - X Vai su X
Poste, 10 anni record in Borsa: “Non entriamo nel cda di Tim” - MILANO – Poste Italiane festeggia i primi dieci anni di quotazione in Piazza Affari con una performance tra incremento del valore delle azioni e dividendi distribuiti pari al 448% e vede rosa anche pe ... Scrive repubblica.it
Poste a 10 anni dalla quotazione: capitalizzazione triplicata e 7 miliardi di cedole - La società controllata dallo Stato e guidata da Matteo Del fante taglia il traguardo dei 10 anni dal debutto in Borsa con un indiscusso successo ... quifinanza.it scrive
Poste Italiane celebra a Piazza Affari i dieci anni in Borsa - All’incontro, ospitato dall’ad Fabrizio Testa, hanno partecipato il Sottosegretario all’Economia, Federico Freni e la Presidente ... Segnala tg24.sky.it