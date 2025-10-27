Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa
Milano, 27 ott.(Adnkronos) - Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d'Europa. Un decennio durante il quale - si sottolinea in una nota - l'azienda ha compiuto un percorso di profonda trasformazione e diversificazione del business, finalizzato a creare valore per gli azionisti e a consolidare il ruolo di Poste Italiane come azienda di sistema. L'anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. All'incontro, ospitato dall'amministratore delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, hanno partecipato il sottosegretario all'Economia, Federico Freni; la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere; l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante; il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Poste Italiane celebra il centesimo compleanno dell'ex direttrice Bruna Andreis - facebook.com Vai su Facebook
Connettere persone e comunità: anche #PosteItaliane celebra la Giornata Mondiale della Posta indetta dall’UPU. @UPU_UN #WorldPostDay #PostForPeople ? Leggi l'articolo https://tgposte.poste.it/2025/10/08/connettere-persone-e-comunita-anche-poste-i - X Vai su X
Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa - (Adnkronos) – Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Riporta sassarinotizie.com
Poste Italiane celebra a Piazza Affari il decimo anniversario della quotazione in Borsa - Del Fante (Poste Italiane): "Il decimo anniversario della nostra quotazione sigilla il percorso che ha trasformato Poste Italiane nella prima ... Lo riporta affaritaliani.it
Poste Italiane gioiello di Stato, 10 anni da quotazione a Piazza Affari. Quella pioggia di dividendi e le frasi su TIM - Pioggia di dividendi da Poste, “grande ritorno soprattutto allo Stato”, come afferma Testa (Borsa Italiana). Come scrive money.it