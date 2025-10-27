Milano, 27 ott.(Adnkronos) - Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d'Europa. Un decennio durante il quale - si sottolinea in una nota - l'azienda ha compiuto un percorso di profonda trasformazione e diversificazione del business, finalizzato a creare valore per gli azionisti e a consolidare il ruolo di Poste Italiane come azienda di sistema. L'anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. All'incontro, ospitato dall'amministratore delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, hanno partecipato il sottosegretario all'Economia, Federico Freni; la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere; l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante; il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa