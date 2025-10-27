Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 ott.(Adnkronos) - Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d'Europa. Un decennio durante il quale - si sottolinea in una nota - l'azienda ha compiuto un percorso di profonda trasformazione e diversificazione del business, finalizzato a creare valore per gli azionisti e a consolidare il ruolo di Poste Italiane come azienda di sistema. L'anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. All'incontro, ospitato dall'amministratore delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa, hanno partecipato il sottosegretario all'Economia, Federico Freni; la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere; l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante; il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

poste celebra a piazza affari il decimo anno della quotazione in borsa

© Iltempo.it - Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa

News recenti che potrebbero piacerti

poste celebra piazza affariPoste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa - (Adnkronos) – Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Riporta sassarinotizie.com

Poste Italiane celebra a Piazza Affari il decimo anniversario della quotazione in Borsa - Del Fante (Poste Italiane): "Il decimo anniversario della nostra quotazione sigilla il percorso che ha trasformato Poste Italiane nella prima ... Lo riporta affaritaliani.it

poste celebra piazza affariPoste Italiane gioiello di Stato, 10 anni da quotazione a Piazza Affari. Quella pioggia di dividendi e le frasi su TIM - Pioggia di dividendi da Poste, “grande ritorno soprattutto allo Stato”, come afferma Testa (Borsa Italiana). Come scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Celebra Piazza Affari