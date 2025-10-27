Poste celebra 10 anni dall’Ipo | valore triplicato e 7mld di dividendi

Milano, 27 ott. (askanews) – Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, arrivata al termine di quella che fu la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Poste Italiane, dall’ottobre del 2015, ha più che triplicato il proprio valore: la capitalizzazione è salita da 8 a oltre 26 miliardi, al termine di un percorso nel quale il gruppo ha distribuito più di 7 miliardi di euro di dividendi. “In questo decennio abbiamo scritto una pagina indelebile della storia economica nazionale e stiamo dimostrando che un’azienda con radici profonde può essere anche un motore di innovazione, crescita e sostenibilità per il Paese”, ha dichiarato la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

