Poste celebra 10 anni dall’Ipo | valore triplicato e 7mld di dividendi
Milano, 27 ott. (askanews) – Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, arrivata al termine di quella che fu la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Poste Italiane, dall’ottobre del 2015, ha più che triplicato il proprio valore: la capitalizzazione è salita da 8 a oltre 26 miliardi, al termine di un percorso nel quale il gruppo ha distribuito più di 7 miliardi di euro di dividendi. “In questo decennio abbiamo scritto una pagina indelebile della storia economica nazionale e stiamo dimostrando che un’azienda con radici profonde può essere anche un motore di innovazione, crescita e sostenibilità per il Paese”, ha dichiarato la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Poste Italiane celebra il centesimo compleanno dell'ex direttrice Bruna Andreis - facebook.com Vai su Facebook
Connettere persone e comunità: anche #PosteItaliane celebra la Giornata Mondiale della Posta indetta dall’UPU. @UPU_UN #WorldPostDay #PostForPeople ? Leggi l'articolo https://tgposte.poste.it/2025/10/08/connettere-persone-e-comunita-anche-poste-i - X Vai su X
Poste Italiane celebra a Piazza Affari i 10 anni di quotazione - Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d'Europa. Si legge su ansa.it
Poste Italiane celebra a Piazza Affari 10 anni dalla quotazione in Borsa - Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, avvenuta il 27 ottobre 2015, al termine della più grande offerta pubblica iniziale (IPO) d'Europa. Segnala laprovinciacr.it
Poste celebra 10 anni dall’Ipo: valore triplicato e 7mld di dividendi - (askanews) – Poste Italiane festeggia i dieci anni dalla sua quotazione in Borsa, arrivata al termine di quella che fu la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) d’Europa. Segnala askanews.it