"Un truffatore non può fare nulla senza di te", è lo slogan della campagna di informazione di Poste italiane per contrastare le frodi online. Tutti i cittadini che operano online con il proprio conto possono evitare spiacevoli sorprese usando semplici regole e una serie di consigli utili che possono trovare nella sezione dedicata alla sicurezza del sito poste.it. La buona notizia è che nel 2024 gli istituti finanziari sono riusciti a bloccare il 74% delle frodi prima che producessero danno e un 5% è stato recuperato dopo la prima movimentazione. L’82% delle frodi effettive viene compiuto direttamente dal cliente legittimo, manipolato tramite tecniche di social engineering (Smstelefonate messaggi Whatsapp o social). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poste, campagna antitruffa: "Attenzione ai messaggi"