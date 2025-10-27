Poste a 10 anni dalla quotazione | capitalizzazione triplicata e 7 miliardi di cedole

Sono trascorsi 10 anni dal debutto in Borsa di Poste Italiane, avvenuto il 27 ottobre 2025, al termine di quella che si è caratterizzata come la più grande IPO d’Europa. Da quella data il titolo ha inanellato una serie di successi, aggiornando più volte il massimo storico, più che triplicando la capitalizzazione dagli iniziali 8 miliardi di euro e distribuendo circa 7 miliardi di dividendi ai suoi azionisti. Un trend che la società guidata da Matteo del Fante conta di proseguire negli anni a venire. L’anniversario è stato celebrato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana. Presente oltre all’Ad di Poste Matteo del fante e alla Presidente Silvia Maria Rovere, anche il Direttore generale Giuseppe Lasco, l’Amministratore Delegato di Borsa Italiana Fabrizio Testa ed il Sottosegretario all’Economia Federico Freni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

