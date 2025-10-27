Possibile caduta dei cavi dell' alta tensione | chiusa la SS73 var

Arezzonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura al traffico è stata disposta a scopo precauzionale a causa della possibile caduta di alcuni cavi dell’alta tensione appartenenti al gestore della società elettrica. Con queste motivazioni Anas rende noto di aver interdetto la circolazione lungo un tratto della strada statale 73 Var. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

possibile caduta cavi altaArezzo, chiuso un tratto della Senese-Aretina per rischio caduta cavi dell’alta tensione - Anas ha reso noto che sono state istituite deviazioni temporanee, regolarmente segnalate sul posto, per consentire agli automobilisti di proseguire lungo percorsi alternativi ... lanazione.it scrive

possibile caduta cavi altaCavi dell’alta tensione a rischio caduta, strada chiusa - AREZZO: Stop al traffico su un tratto della strada statale 73 Var Senese- Come scrive toscanamedianews.it

Operaio precipita dai tralicci dell'alta tensione e fa un volo di 20 metri: la caduta attutita dai cavi, è ferito - Operaio cade dai tralicci dell'alta tensione e fa un volo di venti metri. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Possibile Caduta Cavi Alta