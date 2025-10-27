Possibile caduta dei cavi dell' alta tensione | chiusa la SS73 var

La chiusura al traffico è stata disposta a scopo precauzionale a causa della possibile caduta di alcuni cavi dell’alta tensione appartenenti al gestore della società elettrica. Con queste motivazioni Anas rende noto di aver interdetto la circolazione lungo un tratto della strada statale 73 Var. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

