Possiamo solo sperare rischi anche dal mare | la paura degli italiani in Giamaica per l’urgano Melissa

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giamaica si prepara all’impatto dell’uragano Melissa, ora di categoria 5, che ha già causato 3 vittime ad Haiti. Il paese è in allerta, in molti hanno fatto scorte di acqua e cibo. L'hanno raccontato a Fanpage.it due italiani che vivono lì. Anche se la tempesta non ha ancora toccato terra, il governo ha dichiarato che tutta l'isola è a rischio e ha evacuato 7 zone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

