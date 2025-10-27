Possiamo solo sperare rischi anche dal mare | la paura degli italiani in Giamaica per l’urgano Melissa
La Giamaica si prepara all’impatto dell’uragano Melissa, ora di categoria 5, che ha già causato 3 vittime ad Haiti. Il paese è in allerta, in molti hanno fatto scorte di acqua e cibo. L'hanno raccontato a Fanpage.it due italiani che vivono lì. Anche se la tempesta non ha ancora toccato terra, il governo ha dichiarato che tutta l'isola è a rischio e ha evacuato 7 zone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Possiamo solo sperare, rischi anche dal mare”: la paura degli italiani in Giamaica per l’urgano Melissa - La Giamaica si prepara all’impatto dell’uragano Melissa, ora di categoria 5, che ha già causato 3 vittime ad Haiti ... Riporta fanpage.it