Posizioni economiche ATA | cosa accade per chi ha terminato il corso ma va in pensione può sostenere il test finale?
Una lettrice ha scritto a Orizzonte Scuola chiedendo se, avendo completato il corso previsto per l’accesso alla prova finale del concorso per la seconda posizione economica ATA, potrà comunque sostenere la prova e ottenere il riconoscimento, pur non essendo più in servizio per pensionamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Posizioni economiche ATA: il simulatore per esercitarti a superare l’esame - X Vai su X
https://www.orizzontescuola.it/posizioni-economiche-ata-collaboratori-simulatore-e-video-lezioni-per-superare-la-prova-finale - facebook.com Vai su Facebook
Posizioni economiche ATA, il test finale slitta probabilmente a novembre - Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitta probabilmente a novembre. Si legge su orizzontescuola.it
Stipendi personale scuola Ata, aumenti da 700 a 2.000 euro: domande entro il 13 dicembre. Requisiti e come fare - Il decreto relativo alle nuove posizioni economiche Ata individua per il triennio 2024/25, 2025/26 e 2026/27 i criteri di riparto del Fondo per le posizioni economiche del personale Ata che ammontano ... ilmattino.it scrive