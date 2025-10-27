Posizioni economiche ATA | cosa accade per chi ha terminato il corso ma va in pensione può sostenere il test finale?

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettrice ha scritto a Orizzonte Scuola chiedendo se, avendo completato il corso previsto per l’accesso alla prova finale del concorso per la seconda posizione economica ATA, potrà comunque sostenere la prova e ottenere il riconoscimento, pur non essendo più in servizio per pensionamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

