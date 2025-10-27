Porto Recanati come in un film d' azione | banda fallisce assalto al portavalori e si dà alla fuga

Una banda di malviventi ha seminato il panico, poco dopo le 18, sulla corsia Sud dell’A14 a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, all’altezza della zona industriale. L’obiettivo erano due furgoni portavalori della Mondialpol: uno, con tre guardie giurate a bordo, trasportava un ingente quantitativo di denaro mentre l’altro, con due persone di equipaggio, fungeva da scorta. I rapinatori,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Porto Recanati come in un film d'azione: banda fallisce assalto al portavalori e si dà alla fuga

Argomenti simili trattati di recente

Assalto a due portavalori sulla A14 all'altezza di Porto Recanati. Autostrada bloccata: video dal drone - X Vai su X

HALLOWEEN A PORTO RECANATI ¡Todos somos calavera! Venerdì 31 ottobre, la Palestra Diaz si trasforma in un mondo di colori, risate e… dolcetti a volontà! Ti aspettano: Palloncini Baby Dance Giochi e gonfiabili Dolcetti e caramel - facebook.com Vai su Facebook

Porto Recanati come in un film d'azione: banda fallisce assalto al portavalori e si dà alla fuga - Una banda di malviventi ha seminato il panico, poco dopo le 18, sulla corsia Sud dell’A14 a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati , all’altezza ... gazzettadelsud.it scrive

Rapina in A14, assalto esplosivo a due portavalori della Mondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Banda in fuga senza il bottino. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe ... - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Da corriereadriatico.it

Assalto a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati, due persone fermate - Quello che sembrava un semplice assalto a un furgone portavalori si è rivelato un'operazione da commando paramilitare, degna di un film d'azione, che ha paralizzato per ore l'autostrada A14 Bologna- Da msn.com