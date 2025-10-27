Portiere e allenatore dell’Atalanta si sono ritrovati a Zingonia Carnesecchi-Juric botta e risposta Malumori Dea per la pareggite

Malumori in coda a quattro pareggi consecutivi. Malumori diventati pubblici, dopo l’1-1 di Cremona, nel botta e risposta davanti alle telecamere tra il portiere Marco Carnesecchi e il tecnico Ivan Juric. A innescare la miccia l’analisi dell’estremo difensore: "Ora dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno. Stiamo bene, non è un problema dell’attacco, ma di tutti quanti. Così il campionato diventa difficile. Ripeto: dobbiamo lavorare e darci una bella svegliata, ne abbiamo bisogno". Esternazioni non gradite all’allenatore atalantino che, immediatamente, ha bacchettato in conferenza stampa il suo giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

