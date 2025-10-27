Porta i fiori sulla tomba del proprio caro e precipita in un loculo | 63enne soccorsa al cimitero cittadino

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porta i fiori sulla tomba di un proprio caro e precipita in un loculo: un singolare incidente accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre, al cimitero di Piacenza. Un grande spavento e una ferita alla gamba per la vittima dell’episodio, una 63enne piacentina che - come tanti altri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

