Porta i fiori sulla tomba del proprio caro e precipita in un loculo | 63enne soccorsa al cimitero cittadino
Porta i fiori sulla tomba di un proprio caro e precipita in un loculo: un singolare incidente accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre, al cimitero di Piacenza. Un grande spavento e una ferita alla gamba per la vittima dell’episodio, una 63enne piacentina che - come tanti altri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
