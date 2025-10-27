Porta i fiori al cimitero e precipita in un loculo
Si era recata al cimitero per portare un mazzo di fiori freschi sulla tomba di un caro defunto, ma mentre passeggiava tra le lapidi, è finita per precipitare dentro un loculo. Protagonista del singolare incidente una donna di 63 anni di Piacenza, che dopo la caduta avvenuta nella mattina di oggi. 🔗 Leggi su Today.it
Cade in una tomba al cimitero di Piacenza, ferita una donna - L'infortunio è avvenuto al cimitero di Piacenza, in via Caorsana, nella mattinata del ... Scrive piacenzasera.it