Bologna, 27 ottobre 2025 – Le squadre di Hera devono intervenire su una importante condotta idrica in prossimità del chilometro 117 della strada statale 64 Porrettana, nel territorio di Altedo, frazione di Malalbergo (Bologna). I lavori di manutenzione inizieranno alle 22 di oggi, lunedì 27 ottobre. La durata prevista del cantiere è di 4 giorni. Per effettuare i lavori in condizioni di sicurezza, è necessario chiudere alla viabilità un tratto della Porrettana di circa 3 chilometri. Come cambia la viabilità a Malalbergo: le deviazioni. In accordo con Anas, sono stati individuati i percorsi alternativi che interesseranno tutti i veicoli, compresi quelli di soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porrettana chiusa a Malalbergo e Vergato: date, orari e percorsi alternativi