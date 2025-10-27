Ponte sullo Stretto | i rilievi della Corte dei conti la decisione il 29 ottobre

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesa per la decisione della Corte dei conti dopo i dubbi sollevati a settembre e la risposta dell'esecutivo del 13 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ponte sullo stretto i rilievi della corte dei conti la decisione il 29 ottobre

© Gazzetta.it - Ponte sullo Stretto: i rilievi della Corte dei conti, la decisione il 29 ottobre

Scopri altri approfondimenti

ponte stretto rilievi cortePonte sullo Stretto, Corte dei Conti rinvia l’ok: ecco cosa succede/ Intanto è boom di candidature sui lavori - Corte dei Conti non ha ancora dato l'ok finale al Ponte sullo Stretto: ecco perché, le scadenze e il rilancio di Salvini, “non si frena per cavilli” ... Segnala ilsussidiario.net

ponte stretto rilievi cortePonte sullo Stretto, Caminiti: ‘La Corte dei Conti conferma i dubbi di legittimità’ - "Se all'udienza del 29 ottobre non saranno superati i dubbi, il governo dovrà rivalutare le decisioni assunte" le parole della sindaca di Villa San Giovanni ... Da citynow.it

ponte stretto rilievi corteLa Corte dei Conti "deferisce" il Ponte sullo Stretto - I magistrati contabili si riuniranno per la valutazione finale della delibera Cipess. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Rilievi Corte