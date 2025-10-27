Ponte Salvini annuncia | Mercoledì con Corte dei Conti per ok definitivo'
I tanti rilievi messi in evidenza dalla Corte dei Conti non preoccupano Matteo Salvini. Anzi il vicepremier annuncia un imminente confronto con l'organo giudiziario e il successivo via libera al progetto del Ponte. "Mercoledì abbiamo l’appuntamento con la Corte dei Conti per l’ok definitivo”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini annuncia: “Cantieri al via a novembre 2025” - L’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina avverrà a novembre 2025, ad annunciarlo è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che è tornato a dare un nuovo aggiornamento sulla ... Segnala motorionline.com
Ponte sullo Stretto, Salvini: “a novembre partono i cantieri dopo un secolo di chiacchiere, ambientalisti da ricovero” - “Tra questa settimana e la fine di ottobre la Corte dei Conti darà la sua risposta sul percorso del Ponte sullo Stretto. Da strettoweb.com
La Cgil scrive alla Commissione Ue: "Da bloccare il progetto del Ponte sullo Stretto". Salvini: "È un'intimidazione"