Ponte salgono a 7.500 le candidature alle selezioni di Webuild

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più crescente l'interesse attorno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Come si apprende da Agi, sono oltre 7.500 le candidature ricevute da Webuild, che tre giorni fa ha aperto le selezioni per le assunzioni legate alla realizzazione della grande opera.Già nella prima giornata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ponte salgono 7500 candidaturePonte sullo Stretto, da record le candidature ricevute da Webuild: 7500 in appena 3 giorni! - Continua a crescere l’interesse attorno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina . msn.com scrive

ponte salgono 7500 candidaturePonte sullo Stretto, inviate a Webuild 7.500 candidature per le prime assunzioni - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Salgono 7500 Candidature