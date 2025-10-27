Ponte salgono a 7.500 le candidature alle selezioni di Webuild
Sempre più crescente l'interesse attorno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Come si apprende da Agi, sono oltre 7.500 le candidature ricevute da Webuild, che tre giorni fa ha aperto le selezioni per le assunzioni legate alla realizzazione della grande opera.Già nella prima giornata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ponte, salgono a 7.500 le candidature alle selezioni di Webuild ift.tt/JXbuQqY - X Vai su X
Poco dopo il venticinquesimo chilometro i runner salgono sul temutissimo Queensboro Bridge (che visto da sotto è solo un elegante ponte di quartiere...) E voi siete pronti ad affrontarlo DOMENICA PROSSIMA? #maratonaneeyork #tcsnycmarathon - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, da record le candidature ricevute da Webuild: 7500 in appena 3 giorni! - Continua a crescere l’interesse attorno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina . msn.com scrive
Ponte sullo Stretto, inviate a Webuild 7.500 candidature per le prime assunzioni - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ... Da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com