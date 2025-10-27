Ponte Ognissanti eventi e aperture straordinarie a Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli

Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli: Programma completo degli eventi, con aperture straordinarie e inaugurazioni nella settimana di Ognissanti. Mostra "Totò e la sua Napoli" Giovedì 30 ottobre si svolgerà la cerimonia di apertura della mostra dedicata al Principe della Risata Totò alle ore 18.00 che sarà preceduta (alle ore 16,30) dall'anteprima riservata alla stampa .

Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli: eventi, aperture straordinarie e inaugurazioni nella settimana di Ognissanti - Sabato 1° novembre il Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, alla Riviera di Chiaia, saranno aperti al pubblico, straordinariamente di sera con biglietto ridotto.

Musei aperti per il ponte di Ognissanti, ingresso gratuito il 3 e 4 novembre - Ingresso gratuito il 3 novembre con #domenicalmuseo e il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Feste, sagre, eventi: cosa fare durante il ponte di Ognissanti in provincia di Genova - Non mancano, in questa giornata di Ognissanti, le occasioni per gite fuori porta: ideali per chi ama trekking e buona cucina immersi nella natura.