Ponte di Ognissanti e commemorazione dei defunti orari prolungati al cimitero di Vasto

Orari prolungati, al cimitero di Vasto, in occasione di Ognissanti e del giorno della commemorazione dei defunti, che ricorre domenica 2 novembre.Come comunicano il sindaco Francesco Menna e l'assessora alle Politiche cimiteriali Paola Cianci, “anche quest'anno, abbiamo ritenuto opportuno e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it